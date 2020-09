Victoria Azarenka a oferit faza zilei la Roland-Garros: "E ridicol, stam aici ca niste rate"

Conform agerpres.so, Azarenka si-a facut aparitia pe arena "Suzanne Lenglen" purtand o jacheta groasa, iar adversara ei a parasit terenul dupa ce jocul a fost suspendat in momentul cand belarusa conducea cu 2-1."Nu, acum sunt opt grade, eu locuiesc in Florida, sunt obisnuita cu caldura", i-a spus Azarenka nervoasa unui oficial care a intrebat-o daca va astepta pe teren o decizie privind reluarea meciului.Apoi Azarenka a intrebat-o pe adversara sa: ''Vrei sa astepti pe teren?'', ''Nu!, i-a raspuns Kovinic''. ''E ridicol, e prea frig. Nu vad rostul, stam ca niste rate aici'', a spus Azarenka.Ambele jucatoare au plecat la vestiare revenind dupa o pauza de 50 de minute, in final Azarenka impunandu-se cu 6-1, 6-2 in fata muntenegrencei.