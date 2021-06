Doua romance eliminate deja in calificari la Wimbledon

Irina Fetecau, locul 244 WTA , a fost invinsa, cu scorul de 6-3, 6-1, de egipteanca Mayar Sherif, locul 117 WTA.Si Gabriela Talaba, locul 207 WTA, a iesit din primul tur al calificarilor, dupa ce a pierdut, scor 4-6, 3-6, meciul cu ucraineanca Lesia Turenko, locul 164 WTA.In schimb, Monica Niculescu , locul 193 WTA, a invins-o, cu scorul de 6-3, 6-3, pe norvegiana Ulrikke Eikeri, locul 247 WTA.Calificarea in turul al doilea este recompensata cu un premiu de 18.000 de euro si cu 20 de puncte WTA.Irina Bara (113 WTA) vs Cristina Bucsa (Spania, 166 WTA)Jaqueline Cristian (153 WTA) vs Tereza Smitkova (Cehia, 487 WTA)Gabriela Ruse (199 WTA) vs Simona Waltert (Elvetia, 240 WTA) Alexandra Dulgheru (358 WTA) vs Danielle Lao (SUA, 238 WTA)