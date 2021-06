Veste mare pentru participantii de la Wimbledon

In contextul relaxarii masurilor anti-covid, finalele de simplu de la Wimbledon vor fi primul eveniment sportiv in are liber din Marea Britanie in care publicul va avea acces total in tribune.Va fi posibil insa doar la finalele programate la 15 iulie, pe terenul central al arenei londoneze.Pana la faza finala, in tribune va fi permis accesul la doar de 50% din capacitate.Din cauza faptului ca in 2020, turneul de la Wimbledon a fost anulat, campioana in exercitiu a competitiei feminine este Simona Halep