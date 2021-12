Lumea tenisului aplaudă în picioare decizia WTA de a boicota China: cum au reacționat Djokovici, Darren Cahill sau Chris Evert

Niciun turneu WTA nu se va mai organiza pe teritoriul Chinei atâta timp cât situația lui Shuai Peng este în continuare neclară.

Decizia șefului WTA, Steve Simon, a fost apreciată de toată lumea tenisului.

Iată ce a declarat Novak Djokovici:

"Susţin pe deplin decizia curajoasă a WTA. Nu avem suficiente informaţii despre Peng Shuai. Ştiu că a făcut o declaraţie prin care a cerut ca intimitatea ei să fie respectată, dar bine... Sănătatea ei contează pentru întreaga comunitate a tenisului. S-ar putea întâmpla oricui. Trebuie să fim toţi împreună, fie că este vorba de ATP, WTA, PTPA (n.r. - asociaţia tenismenilor, al cărei co-fondator este)", a declarat el, după întâlnirea Serbia - Kazahstan din Cupa Davis.

Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, a scris pe Twitter: "WTA a demonstrat cât de mult le poartă grija jucătoarelor, preocupare și abilități de lider. Felicitări lui Steve și echipei"

The WTA has shown an incredible amount of care, concern and leadership through this. Well done to Steve and his team. Big props also to the WTA Player Council who speak on behalf of the players as this decision affects all players but is the right thing to do. https://t.co/E7Mu0UHAim