FOTO Inca o lesbiana declarata in tenis: "Bucura-te de viata, fii tu insuti, fii fericita!"

Olandeza de 27 de ani se trage dintr-o familie de sportivi, fratele sau mai mare, Lambert, fiind fost hanbalist, iar fratele mai mic, Peer, actual fotbalist, imprumutat de Ajax la Fortuna Sittard.Demi, care are 7 titluri WTA la dublu, in palmares, a recunoscut ca are o realatie cu o femeie, pe nume Carmen.La putin timp dupa ce Parlamentul European a adoptat o rezolutie prin care declara Uniunea Europeana o "Zona de libertate pentru persoanele LGBTIQ", WTA a facut public un mesaj al jucatoarei olandeze: "Cand am fost tanara si am inceput sa ma imbrac cu haine de barbat, am avut dubii in privinta mea, deoarece oamenii ar putea rade. E important sa nu iti pese de ce cred ceilalti oameni si sa te bucuri de viata, sa fii tu insuti si sa fii fericit"