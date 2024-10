Zi plina pentru romance la Miami: Iata cand vor juca Halep, Cirstea, Tig si Begu

Jucatoarele de tenis din Romania au o zi plina la turneul de la Miami, cinci dintre ele urmand a evolua vineri.

Cea mai buna dintre romance, Simona Halep, va fi si cea care va deschide ziua de concurs pentru "tricolore".

Meciul ei cu Naomi Osaka, din turul al doilea al intrecerii feminine, va incepe pe arena centrala de la Miami la ora 17:00, ora Romaniei.

Tot de la ora 17:00, dar pe terenul numarul 5, Monica Niculescu si Sara Errani evolueaza la dublu impotriva cuplului format din Anna-Lena Groenefeld si Kveta Peschke.

Mai departe, dupa ora 18:00, dar pe terenul numarul 8 de la Miami, Sorana Cirstea si Anastasija Sevastova vor incheia partida inceputa noaptea trecuta si suspendata din cauza ploii la scorul de 6-6 in primul set.

Dupa aceasta partida, pe aceeasi arena, vor intra concurs Irina Begu si Lara Arruabarrena.

In fine, surpriza Romaniei de la turneul de la Miami, Patricia Tig, va juca in turul al doilea impotriva frantuzoaicei Kristina Mladenovic, meciul dintre cele doua urmand a incepe in jurul orei 22:00.

Site-ul Ziare.com va va tine la curent cu rezultatele romancelor de la Miami pe tot parcursul zilei.

M.D.

Ads