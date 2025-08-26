Premieră: orașul din România care se pregătește să găzduiască un turneu ATP

Baza INTARO Sport din Târgu Mureș a anunțat, marți, renovarea și dotarea la standarde internaționale a cinci terenuri de tenis din oraș, în perspectiva organizării, în luna septembrie, a INTARO Open - ATP Challenger 50, primul turneu ATP Challenger găzduit vreodată de acest municipiu.

'Târgu Mureș intră în liga mare a tenisului mondial - INTARO Sport aduce primul turneu ATP Challenger din istoria orașului (...). Târgu Mureș are un nou loc unde tenisul strălucește la adevărata lui valoare - Baza INTARO Sport. Am transformat terenurile de pe Strada Insulei nr.1 într-un spațiu modern, gândit atât pentru jucători profesioniști, cât și pentru toți cei care iubesc tenisul: 5 terenuri de zgură complet renovate, nocturnă de ultimă generație (peste 1.000 de Luxuri - meciuri ca pe marile arene!), tabele digitale și sonorizare premium, tribune pentru 400 de spectatori. Toate aceste detalii nu sunt doar 'dotări tehnice', sunt ingredientele care fac ca la Târgu Mureș să se scrie istorie. În septembrie, aici vor avea loc primele două turnee consecutive ATP Challenger din oraș și din România - INTARO Open (8-14 septembrie 2025) și INTARO Open 2 (15-21 septembrie 2025)', a anunțat Asociația Club Sportiv INTARO pe Facebook.

Primul turneu ATP Challenger 50, care poartă numele INTARO Open, din 8-14 septembrie, va face din Târgu Mureș al cincilea oraș din România care găzduiește un turneu ATP, alături de București, Iași, Sibiu și Brașov.

Ads

Potrivit asociației, în mai puțin de un an, INTARO Sport organizează patru turnee de referință pentru oraș, ridicând standardele și conturând un profil internațional tot mai vizibil: INTARO Trophy (M15) - primul turneu organizat de INTARO Sport (septembrie 2024); M25 Târgu Mureș powered by INTARO Sport - primul turneu ITF M25 din istoria orașului (iunie 2025); INTARO Elite Cup - W75 - cel mai important turneu feminin organizat vreodată în Târgu Mureș (martie 2025); INTARO Open - ATP Challenger 50 - primul turneu ATP Challenger găzduit de oraș (septembrie 2025).

'Cele trei turnee de nivel superior - M25, W75 și ATP Challenger 50 - sunt premiere absolute pentru Târgu Mureș, poziționând orașul pe harta marilor competiții de tenis profesionist. În spatele acestui parcurs remarcabil se află o echipă fondatoare unită de aceeași viziune: Mihai Robert Rozsa (Președinte INTARO Sport), Mariana Simona Zanfir (Președinte Executiv INTARO Sport) și Andrei Mlendea (Director de turneu), fost antrenor al Simonei Halep și al echipei României de Cupa Davis (...). INTARO Open nu este doar un turneu. Este o declarație de ambiție și viziune. Este dovada că Târgu Mureș are potențialul, oamenii și curajul de a urca în liga mare a tenisului mondial', mai menționează anunțat Asociația Club Sportiv INTARO.

Ads