Un tenismen de 15 ani și-a luat adversarul la palme pe teren Imagini incredibile

Jucătorul francez de tenis Michael Kouame şi-a pălmuit adversarul în primul tur al turneului de juniori de la Accra, iar miercuri şi-a cerut scuze, subliniind că a fost insultat tot meciul de către public.

Kouame, în vârstă de 15 ani, l-a pălmuit luni pe ghanezul Raphael Nii Ankrah, când cei doi jucători şi-au dat mâna la fileu, după înfrângerea francezului, cap de serie N.1, după un tie-break în setul al treilea.

Într-un mesaj de scuze pentru "gestul său urât”, postat miercuri pe reţelele de socializare, Kouame a explicat că a clacat "după un meci extrem de frustrant şi dificil”, în timpul căruia spune că a fost insultat de publicul care l-a susţinut pe jucătorul local. "Regret sincer gestul meu”, a afirmat francezul.

"În timpul meciului, am fost abuzat verbal în mod repetat de multe persoane din public, inclusiv insulte la adresa mamei mele; dar asta nu îmi scuză comportamentul", a spus el.

Cu toate acestea, Kouame recunoaşte că a greşit şi că gestul său a fost "complet inacceptabil". "Accept toate consecinţele din partea federaţiei internaţionale. Voi folosi această perioadă pentru a vedea cum pot gestiona mai bine astfel de situaţii în viitor, într-un mod care să reflecte adevărata mea personalitate”, a conchis el.

Federaţia Internaţională (ITF) de care depinde circuitul de juniori nu a anunţat oficial o sancţiune în acest caz.

Number 1 seeded player Michael Kouame from France 🇫🇷 slaps Raphael Nii Ankrah 🇬🇭 after losing in the ongoing TGF ITF jnrs world tour at the Accra sports stadium pic.twitter.com/pj4WjfifXZ