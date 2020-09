Alexander Zverev - Dominic Thiem, finala masculina de la US Open

Alexander Zverev a reusit sa revina dupa ce a fost condus cu 2-0 la seturi si l-a invins pe spaniolul Pablo Carreno-Busta, scor 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-3, dupa 3 ore si 12 minute.Alexander Zverev este pentru prima oara intr-o finala de Grand Slam si este primul german care ajunge in ultimul act la US Open, dupa Michael Stich in 1994.Dominic Thiem l-a invins pe rusul Daniil Medvedev, scor 6-2, 7-6 (9/7), 7-6 (7/5), dupa doua ore si 55 de minute.Thiem, 27 de ani, va juca a patra finala de Grand Slam, dupa ce le-a pierdut pe primele trei in fata lui Rafael Nadal (de doua ori) si Novak Djokovic.