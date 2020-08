Federatia Americana de Tenis isi continua planul de a organiza turneul de la Cincinnati si US Open

"Ramanem increzatori ca prioritatea noastra, sanatatea si securitati tuturor celor implicati in ambele turnee, se mentine pe calea cea buna. Statul New York continua sa fie unul dintre cele mai sigure locuri din tara in ceea ce priveste coronavirusul", a aratat USTA."Monitorizam permanent si continuu situatia. Chiar acum, la New York, situatia s-a imbunatatit foarte mult. Statul a facut o treaba extraordinara in privinta coronavirusul.De asemenea, facem progrese importante in ceea ce priveste calatoriile internationale, nu numai pentru a veni la New York, ci si pentru a calatori de aici in Europa si in alte parti. Deci, in acest moment, suntem foarte increzatori ca vom organiza cele doua evenimente la datele programate", a declarat purtatorul de cuvant al USTA, Chris Widmaier, potrivit AP.La Billie Jean King National Tennis Center din Corona Park se va desfasura intai Western&Southern Open, intre 20 si 28 august, apoi US Open, intre 31 august si 13 septembrie.