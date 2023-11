Gafa incredibila facuta de CNN la US Open - postul de televiziune si-a cerut imediat scuze

CNN, unul dintre cele mai importante posturi de televiziune din lume, si-a cerut scuze dupa o gafa pe care a facut-o cu ocazia unui meci de la US Open.

Victoria pe care sud-africanul Kevin Anderson, locul 14 ATP, a inregistrat-o in fata lui Andy Murray a fost relatata intr-un mod ce a atras numeroase critici in America.

"Murray, invins de un necunoscut din Africa de Sud", a relatat postul de televiziune american.

Acest lucru i-a infuriat pe americani, in conditiile in care Anderson locuieste in SUA de ani buni si este insurat cu o americanca.

In fata valului de critici, CNN a fost nevoit sa retracteze si sa-si ceara scuze.

"Am publicat stirea intr-un mod cu adevarat prostesc. Ne cerem scuze", a declarat unul dintre prezentantii postului de televiziune, potrivit Ubitennis.

In schimb, Kevin Anderson le-a multumit celor ce i-au luat apararea in acest caz si jurnalistilor care i-au publicat cartea de vizita.

C.S.

Ads