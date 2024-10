Iata ce post TV transmite in direct in Romania meciurile de la US Open 2018

US Open 2018 va fi transmis in direct si in Romania.

Editia cu numarul 50 a Grand Slam-ului de la Flushing Meadows va fi difuzata si in acesta an de postul Eurosport.

27 august - 9 septembrie e perioada in care va avea loc US Open 2018, la care vom avea cel putin 7 tenismeni prezenti pe tabloul principal la simplu: Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Sorana Cirstea, Irina Begu, Monica Niculescu si Ana Bogdan la feminin, plus Marius Copil la masculin.

Alte trei tenismene romane sunt prezente in calificari: Alexandra Dulgheru, Gabriela Ruse si Jaqueline Cristian.

Tragerea la sorti a meciurilor de pe tabloul principal al US Open 2018 e programata joi seara.

De asemenea, toate partidele tenismenilor nostri vor fi transmise, in format LIVE text, de site-ul Ziare.com.

I.G.

