Novak Djokovici, ingrijorat de masurile pregatite de organizatorii de la US Open

Djokovic a declarat la canalul sarb Prva TV ca a avut o discutie cu conducatorii tenisului mondial in privinta reluarii sezonului, inclusiv US Open, dar conditiile sanitare extreme ar putea impiedica desfasurarea lui.''Regulile care trebuie respectate pentru a fi admis acolo, pentru a juca pur si simplu, sunt extreme. Nu vom avea acces in Manhattan, noi vom trebui sa dormim in hotelurile de la aeroport, pentru a fi testati de doua sau trei ori pe saptamana. In plus, nu vom putea aduce decat o singura persoana la club, ceea ce este chiar imposibil. Vreau sa spun ca ai nevoie de un antrenor, un preparator fizic, apoi un kinetoterapeut. Toate sugestiile lor sunt foarte riguroase, dar pot intelege ca din ratiuni financiare, din cauza contractelor existente, organizatorii vor ca evenimentul sa aiba loc. Vom vedea insa ce se va intampla'', a declarat Djokovic, de trei ori castigator la Flushing Meadows in 2011, 2015 si 2018.Cu o zi inainte, Rafael Nadal , invingatorul US Open din 2019, a declarat ca nu ar participa daca Grand Slam-ul de la New York ar avea loc in aceasta saptamana.Din cauza Covid-19, turneul de la Wimbledon a fost anulat, pentru prima oara de la al doilea razboi mondial, iar turneul Roland Garros a fost amanat pentru luna septembrie/octombrie.