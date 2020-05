Restrictii foarte dure pregatite de organizatorii de la US Open. Ce schimbare importanta va avea loc pe tabloul masculin

Ziare.

com

Oamenii din conducerea turneului de la Flushing Meadows vor sa tina in continuare turneul la datele stabilite deja, intre 24 august si 13 septembrie, insa, evident, fara spectatori.Printre primele masuri anuntate se stipuleaza ca jucatorii sa ajunga la New York cu zboruri private, charter, cu un numar redus de pasageri, daca vin din Europa, America de Sud sau Asia.Inainte de a pleca spre SUA, jucatorii trebie sa fie testati pentru noul coronavirus, iar rezultatele sa fie negative, dupa cum anunta televiziunea Fox News Meciurile ar urma sa se dispute cu mai putini arbitri de linie decat de obicei, folosindu-se mai mult tehnologia VIDEO. Organizatorii au in vedere ca pe tabloul masculin meciurile sa se dispute dupa sistemul cel mai bun din 3 seturi, si nu din 5 ca pana acum.O decizie legata de desfasurarea US Open va fi luat abia dupa mijlocul lunii iunie.Pandemia de coronavirus a anulat toate competitiile de tenis din ATP si WTA pana in luna august.Turneul de la Wimbledon a fost anulat, iar cel de la Roland Garros s-a amanat pentru perioada 20 septembrie - 4 octombrie.Citeste si:D.A.