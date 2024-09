US Open 2014: Faza zilei care face inconjurul lumii - de ce au ras spectatorii

Un moment petrecut in timpul meciului dintre Caroline Wozniacki si Sara Errani a devenit viral pe retelele de socializare.

Modul in care un copil de mingi reuseste sa "caputereze" o punga de plastic adusa de vant a starnit numeroase reactii in intreaga lume.

Jemila Brady, in varsta de 20 de ani, a devenit astfel celebra pentru modul in care a recuperat punga. Pentru ca fizicul nu o prea ajuta, spectatorii prezenti la Flushing Meadows au ras si apoi au aplaudat-o.

Brady spune ca este copil de mingi la US Open de opt ani, timp in care a avut mai multe momente de celebritate.

"Acum doi sau trei ani am fost la ESPN pentru ca am prins o minge cu o singura mana, iar anul trecut am fost lovita in fata de o alta minge", a povestit Brady.

C.S.

