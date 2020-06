US Open se va desfasura la datele stabilite, 31 august - 13 septembrie, declara guvernatorul statului New York

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.



The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation. - Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 16, 2020

"US Open va avea loc in Queens, NY, fara spectatori, in perioada 31 august - 13 septembrie. USTA va lua masuri de precautie extraordinare pentru a proteja jucatorii si staff-ul, inclusiv teste, curatare suplimentara, spatiu suplimentar pentru vestiare si caza si transport dedicate", a scris el, pe Twitter Mai multi jucatori, printre care Novak Djokovici Rafael Nadal , Nick Kyrgios si Simona Halep , si-au exprimat indoielile cu privire la participarea la competitia din acest an. Liderul ATP , Novak Djokovici a spus ca protocoalele propuse in vigoare sunt "extreme", parere impartasita si de Simona Halep, care intentioneaza sa nu participe."Cu siguranta am ingrijorari puternice cu privire la a merge acolo in aceste conditii. Nu numai pentru ca ne aflam in mijlocul unei pandemii globale. Dar si din cauza riscului de calatorie, a unei potentiale carantine si a modificarilor din cadrul turneului", a spus Halep pentru New York Times, citat de ubitennis.net.Potrivit eurosport.ro, Halep nu va participa la niciun turneu din Asia si SUA, ci doar la competitii din Europa. Cel mai probabil, ea va lua startul la Madrid Open si Roland Garros, in luna septembrie.In 2016, ea a decis sa renunte la Jocurile Olimpice de la Rio, desfasurate intr-o tara, Brazilia, care lupta impotriva virusului zika la acea vreme.In urma cu cateva zile, antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill, a declarat ca protocolul Covid-19 propus de organizatorii US Open este "incredibil de dificil" si, probabil, nu va functiona pentru numarul 2 mondial.Grand slam-ul american este programat sa inceapa la 31 august si liderul mondial ATP, Novak Djokovic, a spus deja ca ar fi "imposibil" sa joace in conformitate cu protocoalele care ar limita staff-ul ce insoteste jucatorii in hotelurile lor la o singura persoana."Restrictiile sunt dure. Sunt incredibil de dificile si fiecare jucator va avea propria opinie cu privire la faptul cum va functiona pentru ei. Sunt destul de sigur ca nu va functiona pentru Simona", a spus Cahill pentru Reuters."Daca esti intr-o echipa de baseball sau intr-una de fotbal... cel putin calatoresti, socializezi, mananci si te antrenezi cu coechipierii. Tenisul este putin diferit, deoarece este un sport individual", a continuat el.Cahill a spus ca organizatorii au in vedere ca jucatorii sa calatoreasca spre New York din intreaga lume cu zboruri charter si sa-i pastreze intr-o bula de izolare, cu teste regulate pentru Covid-19."Din punctul de vedere al Simonei, trebuie sa calatoreasca din Romania, trebuie sa petreaca patru saptamani in acel hotel din New York si poate sa aduca doar o persoana. In mod normal, ai un fizioterapeut, un sparring-partner, un masor si poate un antrenor sau doi. Practic, trebuie sa ramai in aceasta bula cu o singura persoana, timp de trei sau patru saptamani si trebuie sa fii profesionist si sa concurezi la cel mai inalt nivel. Vor fi multi jucatori care au o problema cu asta, cu siguranta", a explicat antreorul campioanei romane.Toate competitiile din circuitele ATP si WTA sunt suspendate cel putin pana la finalul lunii iulie, din cauza pandemiei de coronavirus.US Open a ramas singurul grand slam prevazut sa se dispute la datele initiale.Turneul de la Roland Garros, al doilea grand slam al anului, programat initial intre 24 mai si 7 iunie, a fost amanat pentru 20 septembrie - 4 octombrie, in timp ce turneul de la Wimbledon a fost anulat.