Top favoriți la Wimbledon 2022: Cum arată cotele la pariuri?

Wimbledon 2022 va lua startul pe 27 iunie, iar fanii tenisului își vor îndrepta atenția către unul dintre cele mai spectaculoase turnee. Ediția din 2022 începe cu Novak Djokovic și Iga Swiatek favoriți clari, dar istoria recentă ne-a arătat că la Wimbledon se pot întâmpla multe surprize.

Top 3 favoriți la Wimbledon 2022

1. Novak Djokovic (cota 1.80) - Tenismenul sârb se simte excelent la Wimbledon, unde a câștigat ultimele trei ediții din 2018, 2019 și 2021. Anul trecut, el l-a învins în finală pe italianul Matteo Berrettini, după o revenire superbă și un meci de cinci stele. În total, Djokovic are șase titluri la Wimbledon, celelalte fiind câștigate în 2011, 2014 și 2015. El a mai pierdut o finală la ediția din 2013.

Sârbul are 79 de victorii și 10 înfrângeri în meciurile de pe tabloul principal de la Wimbledon. Astfel, bookmakerii caselor de pariuri sportive au stabilit o cotă de 1.80 pentru un triumf al lui Djokovic la Wimbledon. O cotă care nu le lasă prea multe speranțe celorlalți pretendenți la trofeu. Următorii în topul favoriților sunt Rafael Nadal, cu o cotă de 7.00 și Carlos Alcaraz cu o cotă aproape identică, 7.50.

2. Rafael Nadal (cota 7.00) - Ibericul vine după un moral excelent pe fondul triumfului eroic de la Roland Garros, coroborat și cu victoria de la Australian Open. Dar iarba nu este nici pe departe suprafața preferată a lui Nadal, drept dovadă că la Wimbledon are cel mai mic procentaj al victoriilor dintre toate turneele de Grand Slam: 81% (53 de victorii și 12 înfrângeri).

Ads

El a câștigat turneul de două ori în carieră, în 2008 și 2010. De atunci a mai prins o singură finală, în 2011. La ediția din 2021 nu a luat startul, în timp ce la ultimele apariții, în 2018 și 2019, s-a oprit în semifinale.

3. Carlos Alcaraz (cota 7.50) - Tânărul în vârstă de 19 ani a înregistrat o ascensiune fulminantă în acest an, cu titluri câștigate la Miami și Madrid. În plus, la Roland Garros a ajuns în sferturile de finală, iar specialiștii îi prevăd un viitor strălucitor. El s-a aflat o singură dată pe tabloul principal de la Wimbledon, anul trecut, când a fost învins în turul 2.

Pe lista cu favoriți se mai află Matteo Berrettini (cota 8.00), Felix Auger-Aliassime (cota 13.00), Stefanos Tsitsipas (cota 16.00, Nick Kyrgios (cota 18.00) și Hubert Hurkacz (cota 21.00).

Top 3 favorite Wimbledon 2022

1. Iga Swiatek (cota 2.50) - Lidera clasamentului WTA se află într-o formă fenomenală și a obținut nu mai puțin de 35 de victorii la rând. Are un 2022 de pus în ramă, cu titluri la Roland Garros, Dubai, Indian Wells, Miami și Roma.

Ads

La Wimbledon, ea s-a aflat de două ori pe tabloul principal: în 2019 când a pierdut în primul tur și în 2021 când a fost eliminată în optimi. Poloneza este capabilă oricând de un rezultat mare chiar dacă iarba nu pare suprafața sa preferată. Serviciul excelent pe care îl are o poate ajuta să-și îmbogățească și mai mult palmaresul.

2. Cori Gauff (cota 13.00) - Tânăra speranță a tenisului feminin vine cu un moral bun după ce la precedentul Grand Slam a ajuns în finala de la Roland Garros, cel mai important rezultat al carierei pentru americancă. În rest, pe lângă un sfert de finală la Dubai, Gauff nu a avut rezultate majore.

Nici la Wimbledon nu are un palmares impresionant. Ea a fost de două ori pe tabloul principal, în 2019 și 2021, dar de fiecare dată s-a oprit în optimile de finală. Cu un moral bun și mult talent, Gauff poate avea un parcurs de durată, iar specialiștii cred în ea.

Ads

3. Simona Halep (cota 17.00) - La ultimul meci disputat la Wimbledon, Simona a reușit să o învingă în finală pe Serena Williams după ce i-a predat o adevărată lecție de tenis. În 2020, turneul nu s-a organizat, iar anul trecut sportiva a absentat din cauza unei accidentări.

Per total, Simona se mai poate lăuda cu o semifinală la Wimbledon 2014, pe care a pierdut-o în fața lui Eugenie Bouchard. În rest, ea mai are două prezențe în sferturile de finală. Are 24 de victorii și 8 înfrângeri, procentajul succeselor fiind de 75%, cel mai mare dintre toate turneele de Grand Slam.

Pe lista cu favorite la feminin se mai află Ons Jabeur (cota 17.00), Naomi Osaka (cota 17.00), Serena Williams (cota 19.00), Belinda Bencic (cota 21.00) și Karolina Pliskova (cota 21.00).

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.

Ads