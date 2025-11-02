Turneul Campioanelor: Sabalenka nu a avut milă de Paolini. Cum s-a terminat partida dintre Coco Gauff și Jessica Pegula

Autor: Iosif Pintilie
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 23:14
Favorita numărul unu, Arina Sabalenka, a învins-o categoric, scor 6-3, 6-1, pe Jasmine Paolini, duminică, la Turneul Campioanelor. Campioana en titre, Coco Gauff, a fost învinsă de Jessica Pegula, scor 6-3, 6-7 (4), 6-2.

Numărul unu mondial Sabalenka a câştigat până acum 60 de meciuri în circuit în acest an.

„Indiferent de scor, ştiu întotdeauna că trebuie să rămân concentrată. Dacă îi dai (lui Paolini) o şansă, ea va prelua controlul asupra jocului”, a declarat Sabalenka după cel de-al 500-lea meci din cariera sa.

Luni, numărul doi mondial, Iga Swiatek, va încerca să obţină a doua victorie consecutivă în Grupa Serena Williams, când o va înfrunta pe Elena Rîbakina, în timp ce Amanda Anisimova o va înfrunta pe conaţionala sa, Madison Keys.

