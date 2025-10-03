Încă două jucătoare s-au calificat la Turneul Campioanelor! Au mai rămas doar trei locuri

WTA a anunțat vineri că Amanda Anisimova și Madison Keys s-au calificat la Turneul Campioanelor, de la Riad, ele devenind a patra și a cincea jucătoare de simplu care și-au asigurat locul la prestigioasa competiție de final de sezon.

Anisimova și Keys se alătură acum sportivelor Arina Sabalenka, Iga Swiatek și Coco Gauff la turneul cu premii în valoare de 15,5 milioane de dolari. Anisimova va debuta la acest eveniment de prestigiu, în timp ce Keys s-a calificat pentru prima dată în nouă ani.

Amanda Anisimova a avut cel mai bun sezon din cariera sa în circuitul profesionist, ajungând în patru finale. Jucătoarea în vârstă de 24 de ani a câștigat cel mai important turneu din cariera sa, WTA 1000 Qatar TotalEnergies (Doha), și a ajuns pentru prima dată în finala unui turneu de Grand Slam, disputând finala atât la Wimbledon, cât și la US Open.

Anisimova a terminat, de asemenea, pe locul al doilea la prima ediție a WTA 500 HSBC Championships (Londra), consolidându-și astfel șansele de calificare. Drept urmare, Statele Unite vor avea trei reprezentante la WTA Finals pentru prima dată după 2002 (în acel an s-au calificat șase americance: Serena Williams, Venus Williams, Jennifer Capriati, Monica Seles, Lindsay Davenport și Chanda Rubin).

Keys va participa pentru a doua oară la WTA Finals și pentru prima dată în aproape 10 ani, după ce s-a calificat anterior în 2016. Jucătoarea în vârstă de 30 de ani a câștigat primul său titlu de Grand Slam la simplu în acest an, triumfând la Australian Open, după ce a început anul cu un trofeu la WTA 500 Adelaide International. Keys a avut, de asemenea, performanțe puternice în semifinalele WTA 1000 BNP Paribas Open (Indian Wells) și WTA 500 HSBC Championships (Londra), adăugând puncte vitale la clasamentul său în PIF Race to the WTA Finals.

