Programul zilei de vineri la Turneul Campioanelor: Meciuri de foc in Grupa Rosie

Joi, 25 Octombrie 2018, ora 21:11
6122 citiri
Programul zilei de vineri la Turneul Campioanelor: Meciuri de foc in Grupa Rosie
Foto: Hepta.ro

Vineri vom afla si celelalte doua semifinaliste ale editie din 2018 a Turneului Campioanelor.

Toate cele patru tenismene din Grupa Rosie au sanse la calificare, astfel ca se anunta confruntari incendiare:

11:00 Naomi Osaka - Kiki Bertenes

14:30 Angelique Kerber - Sloane Stephens

Inaintea ultimei etape, clasamentul se prezinta astfel:

1. Sloane Stephens doua jocuri - doua victorii

2. Kiki Bertens doua jocuri - o victorie

------------------

3. Angelique Kerber doua jocuri - o victorie

4. Naomi Osaka doua jocuri - doua infrangeri

*Ambele partide vor fi transmise in direct de site-ul Ziare.com.

Din Grupa Alba s-au calificat in semifinale Elina Svitolina si Karolina Pliskova.

I.G.

Grindeanu și Bolojan se amenință reciproc cu demisia: „Există un elefant în încăpere”. Cine va părăsi primul guvernul
Grindeanu și Bolojan se amenință reciproc cu demisia: „Există un elefant în încăpere”. Cine va părăsi primul guvernul
La 80 de zile de la preluarea guvernării, coaliția PSD-PNL pare să fie mai degrabă un teren al tensiunilor decât al proiectelor comune. Disensiunile interne, amenințările cu demisia și...
Război în toată regula la Iași, între social-democrați și liberali. Cojocaru (PSD): "Cu cine să ai dialog, cu cei care au măsluit licitații?"
Război în toată regula la Iași, între social-democrați și liberali. Cojocaru (PSD): "Cu cine să ai dialog, cu cei care au măsluit licitații?"
Bogdan Cojocaru, șeful filialei județene PSD Iași, susține că liderii ieșeni ai liberalilor sunt rupți de realitate și că social-democrații nici nu au cu cine să colaboreze de la PNL,...
#Turneul Campioanelor Grupa Rosie, #program Turneul Campioanelor 2018 , #Turneul Campioanelor
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cel mai infricosator om din lume" a dat lovitura si s-a transformat total!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gica Hagi revine!

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rapid a ratat ocazia să urce pe primul loc. Ce a făcut cu U Cluj
  2. S-au stabilit finalistele EuroBasket 2025. Cine sunt țările care se vor duela pentru trofeu
  3. Probleme la Real Madrid! Vedeta echipei s-a rupt și ratează o mare parte a sezonului
  4. Scandal uriaș la FRF! Acuzații grave din partea Csikszereda, înainte de meciul cu FCSB: „Sunt antimaghiari! Să plece toți!"
  5. Filipine – Tunisia, scor 0-3, în meciul de deschidere al CM, la care participă și România după 43 de ani
  6. Probleme pentru Chivu la Inter? Reproșuri din partea fanilor și fostelor glorii pentru antrenorul român
  7. Premiu pentru Arne Slot. Distincția primită de antrenorul lui Liverpool
  8. Chelsea a primit o lovitură dură, la câteva ore după ce a primit 74 de capete de acuzare pentru nereguli financiare
  9. Patru ani de suspendare pentru doping. Pedeapsă grea primită de un sportiv de top BREAKING NEWS
  10. Decizia luată de FCU Craiova, după ce echipa a fost exclusă din toate competițiile: „Li s-a permis să meargă să își caute alte echipe”