Programul zilei de vineri la Turneul Campioanelor: Meciuri de foc in Grupa Rosie

Vineri vom afla si celelalte doua semifinaliste ale editie din 2018 a Turneului Campioanelor.
Toate cele patru tenismene din Grupa Rosie au sanse la calificare, astfel ca se anunta confruntari incendiare:
11:00 Naomi Osaka - Kiki Bertenes
14:30 Angelique Kerber - Sloane Stephens
Inaintea ultimei etape, clasamentul se prezinta astfel:
1. Sloane Stephens doua jocuri - doua victorii
2. Kiki Bertens doua jocuri - o victorie
3. Angelique Kerber doua jocuri - o victorie
4. Naomi Osaka doua jocuri - doua infrangeri
*Ambele partide vor fi transmise in direct de site-ul Ziare.com.
Din Grupa Alba s-au calificat in semifinale Elina Svitolina si Karolina Pliskova.
