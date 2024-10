Rafael Nadal a reflectat asupra unei "rivalităţi extraordinare" cu Novak Djokovic şi a spus că fără aceasta "nu ar fi jucătorul care este astăzi", sâmbătă, după ce a pierdut ultima lor confruntare ca profesionişti, relatează BBC.

Nadal, în vârstă de 38 de ani, a anunţat în această lună că se va retrage din tenis la finalul sezonului.

Sârbul Djokovic l-a învins pe spaniol cu 6-2, 7-6 (7-5) în meciul pentru locul al treilea la turneul demonstrativ Six Kings Slam din Arabia Saudită.

Cei doi s-au îmbrăţişat la fileu la final, iar Nadal a primit o rachetă de tenis aurită în cadrul ceremoniei de după meciul de la Riad.

"Îţi mulţumesc foarte mult pentru toate momentele pe care le-am împărtăşit pe teren în toate carierele noastre - am avut o rivalitate extraordinară", a spus Nadal în interviul de pe teren. „M-ai ajutat să-mi depăşesc limitele, aşa că îţi mulţumesc pentru asta, pentru că fără asta, probabil că nu aş fi fost jucătorul care sunt astăzi”.

Nadal va reprezenta Spania în ultima sa competiţie, luna viitoare, la Malaga, în faza finală a Cupei Davis.

„Ceea ce îmi va lipsi este aproape totul”, a adăugat Nadal, care a câştigat 14 titluri la Roland Garros şi 22 de Grand Slam-uri în total.

„A fost un vis devenit realitate să pot juca timp de aproape 20 de ani, fiind competitiv şi având şansa de a juca în cele mai bune locuri din lume. Mi-am îndeplinit visul de a deveni un jucător profesionist de tenis şi de a avea succes. Nu le pot mulţumi îndeajuns oamenilor pentru sprijinul şi dragostea pe care le-am primit peste tot.”

"Ai lăsat o moştenire incredibilă"

Djokovic, cu 24 de titluri de Grand Slam, este singurul jucător care a câştigat mai mult decât Nadal, care are 22 de titluri.

Vorbind după meci, sârbul i-a spus lui Nadal: "Am cel mai mare respect pentru tine - un sportiv incredibil şi o persoană incredibilă. Rivalitatea a fost incredibilă, a fost foarte intensă, aşa că sper că vom avea ocazia să stăm undeva pe plajă şi să bem ceva, reflectând asupra vieţii şi vorbind despre altceva. A fost o onoare şi o plăcere incredibilă să împart terenul cu tine. Este un moment emoţionant şi o zi emoţionantă, am jucat atât de multe meciuri de-a lungul atâtor ani. Voi încheia cu un mare mulţumesc nu doar din partea mea, ci a întregii lumi a tenisului, pentru ceea ce ai făcut. Aţi lăsat o moştenire incredibilă”.

The last dance was an epic one. And of course emotional. I’ll cherish our rivalry forever, @rafaelnadal 👑. Tennis will miss you.

