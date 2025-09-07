Victorie uriașă la US Open. Cine a câștigat marea finală de la Flushing Meadows. Nu s-a mai întâmplat așa ceva din 2014

Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 16:17
Victorie uriașă la US Open. Cine a câștigat marea finală de la Flushing Meadows. Nu s-a mai întâmplat așa ceva din 2014
Arina Sabalenka a câștigat US Open. Foto: X / @usopen

Învinsă de două ori în finala unui turneu de Grand Slam în acest sezon, numărul unu mondial Arina Sabalenka a câștigat în sfârșit titlul major din 2025, dominând-o pe americanca Amanda Anisimova, cap de serie 8, sâmbătă, în finala US Open, scor 6-3, 7-6 (3).

Meciul a durat o oră și 34 de minute.

Învinsă în finale la Melbourne (împotriva lui Madison Keys) și de la Roland-Garros (Coco Gauff), Arina devine prima jucătoare care și-a păstrat titlul la US Open de la Serena Williams în urmă cu unsprezece ani.

Sportiva de 27 de ani a reușit a 100-a victorie din carieră la un grand slam, în timp ce Anisimova (24 de ani) a pierdut a doua finală consecutivă, după eșecul de la Wimbledon.

Acest al patrulea titlu de Grand Slam îi permite, desigur, să rămână numărul 1 mondial, cu peste 3000 de puncte avans față de a doua clasată, Iga Swiatek.

