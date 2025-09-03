Carlos Alcaraz, față în față cu semifinala US Open. Ce a făcut în duelul cu Jiří Lehečka

Miercuri, 03 Septembrie 2025
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, s-a calificat, marți, în semifinale la US Open, ultimul grand slam al anului. El este în semifinale la Flushing Meadows pentru a treia oară, iar în cele cinci meciuri disputate până acum nu a pierdut niciun set.

Alcaraz l-a învins în sferturi pe cehul Jiri Lehecka, cap de serie 20, scor 6-4, 6-2, 6-4.

Spaniolul s-a impus după o oră și 56 de minute de joc.

Alcaraz a reușit a 59-a victorie în 2023 și va juca în semifinale cu învingătorul meciului dintre americanul Taylor Fritz, cap de serie 4, și sârbul Novak Djokovic, favorit 7.

