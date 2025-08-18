Nume mari pe afișul turneului de 1 milion de dolari. Se anunță un spectacol total

Luni, 18 August 2025, ora 13:33
Emma Raducanu va face pereche cu Carlos Alcaraz. Foto: X / @carlosalcarazbr

Componenţa finală a noii versiuni a turneului de dublu mixt US Open, cu un milion de dolari pus în joc pentru câştigători, a fost oficializată. Gaël Monfils va face pereche cu Naomi Osaka, în timp ce Jannik Sinner va juca cu Katerina Siniakova, nr. 2 mondial la dublu.

Au fost făcute câteva ajustări la tabloul turneului (19-20 august), iar cehoaica Katerina Siniakova, numărul 2 mondial la dublu, s-a alăturat în sfârşit tabloului pe care se află deja numărul 1 mondial Taylor Townsend.

Dubla campioană olimpică (dublu în 2021, dublu mixt în 2024) şi câştigătoare a zece turnee de Grand Slam la dublu va forma o pereche formidabilă cu Jannik Sinner, numărul 1 mondial la simplu, care iniţial trebuia să joace cu americanca Emma Navarro. Perechea ceho-italiană îi va înfrunta marţi seara pe Alexander Zverev şi Belinda Bencic.

Încă o schimbare în distribuţie: Gaël Monfils îl înlocuieşte pe Nick Kyrgios ca partener al lui Naomi Osaka şi va juca primul său meci cu japoneza împotriva lui Lorenzo Musetti, care a ajuns să joace cu americanca Caty McNally în locul compatrioatei sale Jasmine Paolini, calificată luni seara în finala de la Cincinnati.

Perechea câştigătoare va lua acasă 1 milion de dolari (856 000 de euro).

Alcaraz, în semifinale la Cincinnati după un meci de trei seturi. Urmează un meci de foc
Alcaraz, în semifinale la Cincinnati după un meci de trei seturi. Urmează un meci de foc
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, s-a calificat în semifinalele Masters 1000 de la Cincinnati, după ce l-a învins, vineri, pe rusul Andrey Rublev, locul 11 ATP, în...
Măreața Venus Williams se pregătește de a 24-a participare la US Open
Măreața Venus Williams se pregătește de a 24-a participare la US Open
Federația Americană de Tenis a anunțat miercuri wild-cardurile pentru turneul feminin de la US Open. Printre jucătoarele invitate se numără și Venus Williams, în vârstă de 45 de ani....
#tenis, #US Open, #carlos alcaraz, #Emma Raducanu , #tenis US Open
