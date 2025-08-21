Marea campioană și-a concediat antrenorul chiar înainte de US Open

Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff a anunțat miercuri despărțirea de antrenorul său, Matt Daly, cu doar câteva zile înainte de startul ultimului turneu de Grand Slam al anului, US Open.

Coco Gauff (21 de ani) este jucătoarea care ocupă locul al treilea în clasamentul WTA și are deja în palmares două victorii în turneele de Grand Slam, la Roland-Garros, în 2025, și la US Open, în 2023, precum și succesul din turneul WTA Finals din 2024. Acum, cu doar câteva zile înainte de începerea turneului de la New York, Gauff a decis să se despartă de antrenorul Matt Daly, alături de care lucrează din 2024.

„Am doar lucruri bune de spus despre Coco, mi-a plăcut să lucrez cu ea,” a spus Daly despre Gauff, în timp ce aceasta l-a angajat pe Gavin MacMillan, un specialist în biomecanică, același care a ajutat-o pe numărul 1 mondial, Aryna Sabalenka, să-și îmbunătățească serviciul.

MacMillan a fost văzut alături de Gauff în timpul antrenamentului de miercuri, la Centrul de Tenis Billie Jean King din New York.

Ads