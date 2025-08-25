Incidentul și reacția lui Medvedev au provocat haos și un fotograf și-a pierdut acreditarea: "A fost distractiv să asist la asta"

Daniil Medvedev afirmă că nu este supărat pe fotograful care a intrat pe teren în timpul înfrângerii sale din primul tur în faţa lui Benjamin Bonzi.

În timp ce rusul se confrunta cu un punct de meci la 5-4 în setul al treilea, fotograful a păşit pe terenul de joc între primul şi al doilea serviciu al adversarului său francez, Bonzi.

Incidentul şi reacţia lui Medvedev au provocat haos şi au schimbat cursul meciului.

Medvedev, în vârstă de 29 de ani, s-a înfuriat după ce arbitrul Greg Allensworth a decis că Bonzi poate servi din nou, provocând freamăt în rândul publicului din New York şi forţând o întârziere de şase minute şi 24 de secunde.

Bonzi şi-a pierdut concentrarea, în mod firesc, în faţa huiduielilor şi nu a reuşit să servească pentru victorie.

Aproape două ore mai târziu, puţin înainte de ora 1 dimineaţa, ora locală, el a obţinut în cele din urmă o remarcabilă victorie cu 6-3, 7-5, 6-7 (5-7), 0-6, 6-4.

„Mi-am exprimat doar emoţiile, nemulţumirea faţă de decizie, iar apoi publicul a reacţionat fără să-i cer prea mult. A fost distractiv să asist la asta”, a spus Medvedev, care a câştigat doar un meci de Grand Slam în acest an.

Fotograful, care părea să încerce să găsească un loc în zona rezervată pentru obiectivele cu distanţă focală lungă, situată în lateralul terenului, a fost ulterior escortat afară din stadionul Louis Armstrong de către agenţii de securitate.

„Acreditarea lui a fost revocată pentru US Open 2025”, au declarat organizatorii Asociaţiei de Tenis din Statele Unite pentru BBC Sport.

