Cum poți să îl bați la tenis pe Novak Djokovic: ”Am simțit”

Jucătorul australian de tenis Alexei Popyrin (28 ATP) a declarat sâmbătă, după ce l-a eliminat pe favoritul nr. 2 la US Open, sârbul Novak Djokovic, că a simţit că poate să treacă de adversarul său, într-un meci în care a plecat cu şansa a doua, scrie AFP.

"La modul general, nu cred că am făcut cel mai bun meci al meu, dar tactic am simţit că sunt puternic. Ştiam că Novak a întors de multe ori situaţia chiar şi atunci când era condus detaşat, de aceea m-am ambiţionat să câştig setul patru. Am simţit că-l pot învinge. Totuşi, succesul meu de la turneul ATP Masters 1.000 de la Montreal (Canada), de la jumătatea acestei luni, rămâne mai important decât victoria de astăzi. Să câştigi un titlu de Masters 1.000 e ceva incredibil", a spus australianul, care atinge pentru prima oară faza optimilor la un turneu de Mare Şlem.

Aşa cum se ştie, Novak Djokovic (2 ATP) a fost eliminat sâmbătă dimineaţa, în runda a treia a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, după ce s-a înclinat surprinzător, în patru seturi, 6-4, 6-4, 2-6, 6-4, în faţa australianului Alexei Popyrin (28 ATP, favorit nr. 28).

Popyrin s-a impus la capătul unei partide de trei ore şi jumătate în care a reuşit 15 aşi şi a făcut 6 duble greşeli, sârbul având 16 aşi dar comiţând nu mai puţin de 14 duble greşeli.

"Nole", medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Paris şi care lupta pentru al 25-lea său titlu de Grand Slam, este însă singurul jucător din circuitul masculin care a atins borna de 90 de victorii în toate cele patru turnee majore. El rămâne la opt lungimi de recordul de victorii la US Open, deţinut de legenda tenisului american Jimmy Connors (98).

Pe Popyrin, Djokovic îl învinsese de două ori până acum.

