Al doilea Grand Slam al anului, după Roland Garros. Cine a câștigat finala de la US Open

Autor: Iosif Pintilie
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 08:37
163 citiri
Al doilea Grand Slam al anului, după Roland Garros. Cine a câștigat finala de la US Open
Marcel Granollers și Horacio Zeballos. Foto: X / @loquepasanet

Marcel Granollers şi Horacio Zeballos s-au impus sâmbătă în turneul de dublu masculin de la US Open, învingând în finală cuplul Joe Salisbury / Neal Skupski.

Spaniolul Marcel Granollers (39 de ani) şi argentinianul Horacio Zeballos (40 de ani) au câştigat sâmbătă finala turneului masculin de dublu de la US Open.

Veteranii s-au impus în trei seturi în faţa perechii „mai tinere” formate din britanicii Joe Salisbury (33 de ani) şi Neal Skupski (35 de ani). Scorul a fost 3-6, 7-6 (4), 7-5, iar victoria lui Granollers şi Zeballos a venit după un meci de două ore şi 25 de minute.

Astfel, dublul spaniolo-argentinian câştigă al doilea turneu de Mare Şlem din acest an, după victoria din iunie, de la Roland-Garros, unde cei doi au învins tot perechea britanică Salisbury/Skupski.

Șoc la US Open: Swiatek e OUT. Revanșă după dublul 6-0 din finala Wimbledon
Șoc la US Open: Swiatek e OUT. Revanșă după dublul 6-0 din finala Wimbledon
La o lună și jumătate după înfrângerea din finala de la Wimbledon (6-0, 6-0), Amanda Anisimova a arătat un cu totul alt joc și și-a luat revanșa în fața polonezei Iga Swiatek miercuri,...
Carlos Alcaraz, față în față cu semifinala US Open. Ce a făcut în duelul cu Jiří Lehečka
Carlos Alcaraz, față în față cu semifinala US Open. Ce a făcut în duelul cu Jiří Lehečka
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, s-a calificat, marți, în semifinale la US Open, ultimul grand slam al anului. El este în semifinale la Flushing Meadows pentru a...
#tenis, #US Open, #finala , #us open
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Se pregateste inca o lovitura in Romania: golgheterul all-time de la nationala Algeriei!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Se pregateste inca o lovitura in Romania: golgheterul all-time de la nationala Algeriei!

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Al doilea Grand Slam al anului, după Roland Garros. Cine a câștigat finala de la US Open
  2. „Facem un test poligraf!”. Mihai Stoica și Dani Coman, dialog dur în direct la TV: „Becali minte / Voi sunteți deștepți și noi suntem”
  3. Cea mai scumpă vară din istorie în Premier League. Câte miliarde s-au ”aruncat” pe jucători
  4. Recordul stabilit de Max Verstappen, la Monza. Nu s-a mai întâmplat asta niciodată
  5. Rezultat uriaș pentru Gloria Bistrița, la debutul în Liga Campionilor la handbal. Meci uriaș în fața campioanei Norvegiei
  6. Decizia luată de Israel Premier Tech, după protestele pro-Palestina de la Turul Spaniei
  7. E oficial: Louis Munteanu, OUT de la națională. Decizie radicală luată de Mircea Lucescu, după ce a rămas cu un singur atacant la lot
  8. Reușită impresionantă pentru Cristiano Ronaldo. Numărul uriaș de goluri pe care le-a reușit pentru Portugalia
  9. "De ce îi ia în brațe pe toți copiii albi și nu pe fiul meu?”. Unul dintre favoriții de la Balonul de Aur acuză Disneyland de rasism
  10. Botoșani, victorie cu o echipă din afara României într-un amical. Rezultat șocant pentru U Cluj