Măreața Venus Williams se pregătește de a 24-a participare la US Open

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 13 August 2025, ora 19:36
Venus Williams FOTO X @Danidilo2

Federația Americană de Tenis a anunțat miercuri wild-cardurile pentru turneul feminin de la US Open. Printre jucătoarele invitate se numără și Venus Williams, în vârstă de 45 de ani.

Venus Williams (45 de ani, locul 654 WTA) urmează să participe la al 24-lea turneu US Open din carieră. Ea a câștigat de două ori titlul la New York, în 2000 și 2001, iar anul acesta a revenit în circuit după o absență de peste un an.

Pentru Venus, US Open 2025 va fi primul turneu de Mare Șlem la care va juca, după înfrângerea din primul tur de la US Open 2023.

La ediția din acest an a US Open, care va debuta la 24 august, au mai primit wild-card americancele Clervie Ngounoue, Julieta Pareja, Caty McNally, Valerie Glozman și Alyssa Ahn, alături de Caroline Garcia (Franța) și Talia Gibson (Australia).

