Situație incredibilă la Dubai: a pierdut meciul de la 6-2 și 5-2 și a refuzat să dea mâna cu adversara ei

Întoarcere de scor incredibilă în meciul disputat la Dubai, în cadrul turneului de tenis de categorie WTA 1000.

Sportiva ucraineană Anhelina Kalinina (28 de ani, locul 51 WTA) o conducea cu 6-2 și 5-2 pe Victoria Azarenka (Belarus, 35 de ani, locul 34 WTA).

Fost număr unu WTA, Azarenka nu a renunțat. Ea a egalat situația în setul doi, a câștigat la tie-break și s-a impus și în setul decisiv. Scor final: 3-6, 7-6, 6-4 pentru bielorusă.

La finalul partidei, Kalinina a refuzat să dea mâna cu oponenenta ei, din cauza războiului.

Pentru prezenţa în turul doi la Dubai, Azarenka va primi 23.500 de dolari şi 65 de puncte WTA. Ea a ajuns la 158 de victorii în cadrul turneelor de categorie WTA, la egalitate cu Wozniacki.

In just under 3 hours, @vika7 comes back from a set down to defeat Kalinina 2-6, 7-6 (4), 6-4! #DDFTennis pic.twitter.com/GHnVdN1bqL

158 - Victoria Azarenka has equalled Caroline Wozniacki for the most WTA-1000 match wins on hard court since the format’s introduction in 2009 (158). Queen.#DDFTennis | @DDFTennis @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/8oIbLPohH6