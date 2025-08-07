Noua stea a tenisului feminin are 18 ani: victorie splendidă în fața unei campioane și calificare în finală la Montreal

Victoria Mboko (18 ani) s-a calificat în finala turneului WTA 1.000 de la Montreal, dotat cu premii totale de 5.152.599 dolari, în care o va avea ca adversară pe japoneza Naomi Osaka.

Beneficiară a unui wild-card, canadiana Victoria Mboko (18 ani) a dat lovitura la WTA Montreal. Ea a învins-o în semifinale pe Elena Rybakina, fosta campioană de la Wimbledon, scor 1-6, 7-5, 7-6 (4).

Ea a fost condusă cu 5-3 în setul decisiv și a salvat o minge de meci.

Născută pe 26 august 2006 în Charlotte, Carolina de Nord (SUA), din părinți congolezi care au emigrat mai întâi în SUA, apoi s-au stabilit în Toronto, Victoria Mboko a învins-o și pe Cori Gauff în drumul spre finală.

Victoria Mboko va juca în ultimul act cu Naomi Osaka. Japoneza, fost lider mondial, a trecut în semifinale de Clara Tauson, scor 6-2, 7-6.

