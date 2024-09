Fostul antrenor al Simonei Halep, dat afară! Fanii tenisului jubilează după această decizie

Belgianul Wim Fissette, fostul antrenor al Simonei Halep, a încetat colaborarea cu japoneza Naomi Osaka.

"4 ani, două Grand Slamuri și o mulțime de amintiri. Îți mulțumesc, Wim, pentru că ai fost un antrenor grozav și o persoană și mai bună", a scris Naomi Osaka pe rețelele sociale.

Fanii tenisului sunt bucuroși că Wim Fissette a rămas pe dinafară. De ce? În momentul în care Osaka s-a întors în circuit, belgianul a lăsat-o baltă pe chinezoaica Zheng Qinwen.

Aceasta a suferit mult când Fissette a anunțat că încetează colaborarea.

"Știam că pe perioada US Open a luat legătura cu echipa lui Naomi. Imediat după meciul pierdut de mine, mi-a spus că simte că nu are nicio legătură cu mine. Nu mi-a mai spus asta niciodată. Imediat după ce am fost învinsă, mi-a spus asta și m-am simțit foarte ciudat. L-am întrebat dacă va merge la echipa în echipa lui Naomi și mi-a spus că nu, că nu e genul acela de persoană. Dar, după o săptămână, mi-a spus brusc că va lucra cu Osaka.

A avut un impact destul de mare pentru mine, membrii echipei mele și familia mea. Am plâns mult după ce s-a întâmplat asta. Nu au existat certuri, discuții pe parcursul colaborării noastre.

Cred că a fost lipsit de etică modul în care a încheiat colaborarea. Sun conștientă că Osaka îi poate face o ofertă mai bună. Înțeleg că are și el o familie, dar nu îl pot ierta niciodată", a spus Zheng.

