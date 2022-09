Angelique Kerber a izbucnit in lacrimi dupa finala de la Wimbledon - discurs superb la adresa Serenei Williams

Jucatoarea de tenis Angelique Kerber a avut un discurs superb dupa ce a pierdut finala de la Wimbledon.

Ea a izbucnit in lacrimi in timpul interviului de pe terenul central si a tinut sa o felicite pe Serena Williams.

"In primul rand, vreau sa o felicit din suflet pe Serena. Esti o persoana grozava, o jucatoare magnifica si e o onoare sa joc mereu impotriva ta! Te felicit din tot sufletul!", a spus Kerber dupa meci, cu ochii in lacrimi.

Apoi, Kerber a avut un mesaj si pentru staff-ul sau, care a insotit-o in loja de pe terenul central.

"Am avut cele mai frumoase saptamani la Wimbledon. Am avut sentimente placute jucand aici. Am cea mai buna echipa din lume, dar voi ati crezut in mine mereu desi nu este mereu usor sa lucrezi cu mine", a afirmat Kerber.

Serena Williams a castigat turneul de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe Angelique Kerber, scor 7-5, 6-3, la capatul unui meci foarte echilibrat.

Ocupanta locului unu in clasamentul WTA a reusit sa-si apere astfel titlul castigat anul trecut.

Pentru Serena Williams, acesta a fost primul titlu de Grand Slam dupa o pauza de un an.

De asemenea, Serena s-a impus pentru a saptea oara in cariera la Wimbledon si a ajuns la 22 de titluri de Grand Slam.

In schimb, Kerber ramane cu un singur turneu de Grand Slam castigat.

C.S.

Ads