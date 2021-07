13 cuvinte! Atat a putut spune Viktoria Azarenka dupa ce a fost eliminata de Sorana Cirstea in turul doi la Wimbledon

Jucatoarea din Belarus a acuzat socul si a oferit o reprezentatie memorabila la conferinta de presa.Ea a fost intrebata daca doreste sa spuna ceva despre meciul cu Sorana Cirstea , moment in care a spus: "Nu chiar".Apoi, Azarenka a fost rugata sa descrie ce nu a mers in jocul sau, iar raspunsul primit a fost: "Am nevoie de mai mult timp pentru a evalua".La cea de-a treia intrebare, despre Sorana Cirstea, socotita un adversar incomod, bielorusa s-a rezumat la a raspunde: "Da, este".In total, 13 cuvinte, dupa care Azarenka s-a ridicat si a plecat.In turul al treilea, Sorana Cirstea o va intalni pe Emma Raducanu, o britanica cu origini romano-chineze.