Francezul Benoit Paire, acuzat de non combat la Wimbledon! "Tu vrei sa joci asa?" "Chiar nu dau doi bani pe acest meci." Ce suma a incasat

Intrerupt luni, din cauza intunericului, cand argentinianul avea 2-0 la seturi, Benoit Paire a facut pur si simplu non-combat, marti, in setul al treilea, in care francezul a obtinut doar cinci puncte. El a comis, in ambele zile, 52 de greseli nefortate.Arbitrul suedez Mohammed Layhani l-a avertizat pe jucatorul de 32 de ani in ultimul ghem, pentru lipsa spiritului de lupta."Tu vrei sa joc asa? Atunci cheama-l pe fizioterapeut", a i-a raspuns Paire, asezandu-se pe scaun si invocand o accidentare.El s-a razgandit repede, a revenit pe teren, a pierdut ultimele doua puncte si a plecat cu un pemiu de 56.000 de euro, cuvenit tenismenilor eliminati in primul tur.Ca de obicei, francezul are o explicatie pentru refuzul sau de a depune efort, tot legata de pandemia de coronavirus."M-au tinut din bula in bula si am spus mereu ca aceste conditii au fost complicate pentru mine. Atata timp cat este asa, fac tot ce pot, fac tot ce pot. Ne tin in bule, in timp ce toata lumea este afara, in baruri, bea, nimeni nu poarta masca afara, sunt spectatori care vorbesc cu mine de la un centimetru distanta si nu au masca... pot sa-mi dea virusul, dar noi suntem intr-o bula speciala", a spus el.In 2021, Benoit Paire a obtinut doua victorii si 17 infrangeri.In turul al doilea, Diego Schwartzman il va infrunta miercuri pe britanicul Liam Broady, locul 143 ATP, beneficiar al unui wild card.Benoit Paire a facut valuri in ultima vreme cu declaratii controversate despre tenisul in timpul pandemiei de coronavirus. Dupa ce a pierdut in primul tur la Monte Carlo, in fata britanicului Jordan Thompson, Paire a spus ca a jucat intr-un cimitir."Chiar nu dau doi bani pe acest meci. Ajungand in astfel de cimitire, ma deprima un pic. Ne spunem ca este Monte Carlo si, cand ajungem, este gol, o atmosfera de tristete rar vazuta. Tenisul nu ma mai ajuta, cand vezi conditiile. Este absolut trist cand de obicei este cel mai bun turneu din lume. Ce placere sa ai sa joci? Da, pentru sobolanii morti de tenis, sigur ca este minunat sa vin aici. La un moment dat, daca ai cunoscut circuitul, daca stii Monte Carlo si vezi asta, te face sa te cari. Am inca un meci de dublu si apoi ma duc acasa, la doua ore distanta", a spus el, luna trecuta.Intrebat pentru ce a mai venit la turneu, Paire a raspuns: "Am luat 12.000 de euro! O sa spui ca vorbesc inca de multi bani. Am luat 12.000 de euro ca sa fiu la hotel, linistit. Apoi ma duc acasa. O greseala nefortata sau o lovitura castigatoare este acelasi lucru. Atmosfera zero, nu se intampla nimic. Este la fel ca in viata normala. Foarte bine. Eu, despre viata normala, cred ca e de rahat in acest moment. Sunt fericit cand sunt acasa, ca nu-mi pun masca si acolo ma simt fericit."Parere pe care si-o exprimase si anterior, intr-un interviu pentru L'Equipe.."Vin, iau niste bani si plec la urmatorul turneu. Imi fac treaba. Ceea ce este surprinzator in circuitul actual e faptul ca exista multe beneficii de pierdut. Daca tu castigi un un turneu ATP 250, nu iei mai mult de 30.000 de dolari (n.r. - 25.000 de euro). Eu, cu un by (n.r. - exceptare de la prima mansa), am luat 10.000 (n.r. - 8.400 de euro) de fiecare data, pierzand direct. De ce sa te zbati ca un nebun pentru a castiga doar un pic mai mult?", a declarat Paire, in martie.Acest comportament nu a fost iertat de Federatia Franceza de Tenis, care l-a exclus pe tensimen "de la posibila selectionare" pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo."Benoit Paire este exclus de pe viitoarea lista a jucatorilor si jucatoarelor care vor reprezenta FFT si Franta in aceasta vara, la Tokyo. Comportamentul sau profund deplasat inca de la inceputul anului aduce atingere grava valorilor sportului, imaginii tenisului si este total incompatibil cu spiritul olimpic", a declarat presedintele federatiei, Gilles Moretton.