Simona Halep se prabuseste in clasamentul WTA. Pana unde a ajuns in acest moment

Ea este in continuare pe locul 3 WTA, insa intr-un clasament virtual actualizat "live" ea ocupa locul al optulea, pentru ca i s-au scazut deja punctele castigate la Londra acum doi ani.In functie de cum performeaza sportivele din urma ei, Simona Halep poate chiar iesi din Top 10 WTA, ea fiind o prezenta constanta in aceasta ierarhie din ianuarie 2014, cand a avut acces prima oara in acest club.Clasamentul WTA: 1. Barty, 2. Osaka, 3. Halep, 4. Sabalenka, 5. Svitolina, 6. Kenin, 7. Andreescu, 9 Serena WiliamsClasament virtual WTA: 1. Barty, 2. Osaka, 3. Sabalaenka, 4. Kenin, 5. Andreescu, 6. Svitolina, 7. Swiatek, 8. Halep