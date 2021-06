Tenismenul Nick Kyrgios a venit in vacanta la Wimbledon. "O sa-mi iau niste capsuni si o sa ma relaxez"

El nu a mai jucat de la Australian Open , iar la Wimbledon va evolua atat la simplu, cat si la dublu-mixt, in echipa cu americanca Venus Williams "Ma folosesc de asta ca de o vacanta. Am stat in Australia un an si jumatate. Am atins un nivel foarte frumos de libertate. Nimic nu ma mai tulbura. Nu am simtit deloc ca trebuie sa joc. Cand eram acasa nu ma uitam la niciun rezultat.Eram fericit fara tenis. Simt doar ca mi-a mai ramas un pic de dat acestui sport. Simt ca multi oameni vor sa joc. Vreau doar sa merg acolo ( n.r. - la Wimbledo n) si sa ma distrez. Nu am mai fost pe un teren de tenis de ceva vreme. Este Wimbledon, este varful tenisului. O sa-mi iau niste capsuni si o sa ma relaxez", a spus Kyrgios, 26 de ani, sfertfinalist la Wimbledon, in 2014.Kyrgios va evolua cu francezul Ugo Humbert, locul 25 ATP si cap de serie numarul 21, in prima runda la All England Club, o revansa a dramaticului meci de cinci seturi de la Melbourne , din turul al doilea, pe care australianul l-a castigat in fata unei atmosfere electrizante. In turul al treilea, Kyrgios a pierdut in fata austriacului Dominic Thiem, dupa un alt meci de cinci seturi