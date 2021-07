Echipa lui Tiriac "infloreste" povestea lui Djokovici: adevarul despre primul turneu ATP al sarbului de la Bucuresti

Insa sarbul e in mare forma si are sansa sa-i depaseasca pe cei doi chiar la US Open.Djokovici arata la 34 de ani ca este perfect din punct de vedere fizic si ca poate sa mai castige lejer cateva Grand Slam-uri.Cariera lui Djokovici in ATP a inceput la Bucuresti in septembrie 2004. Era un pusti de 17 ani dornic sa impresioneze. A venit la Bucuresti cu sase zile inaintea turneului, sperand ca va primi un wild-card, dar n-a fost cazul, desi oamenii din echipa lui Tiriac vor sa-i atribuie magnatului roman acest merit."Dupa ce l-a vazut pe Novak la antrenamente, domnul Tiriac ne-a spus: 'Oferiti-i un wild card acestui baiat. Va castiga cel putin un turneu de Grand Slam daca nu se va accidenta'. Tiriac a gresit. Djokovic a castigat 17 turnee de Grand Slam. Nu a dezamagit cand a primit wild card-ul. A ajuns in sferturi la Bucuresti", a scris Cosmin Hodor, managerul de comunicare din echipa lui Tiriac, pe pagina personala de Facebook , dupa succesul sarbului la Australian Open de anul trecut.Intre timp, Djokovici a strans 20 de Grand Slamuri.Insa povestea lui Hodor nu e adevarata. Pentru ca Djokovici nu a primit niciun wild-card, ci a fost nevoit sa treaca de trei tururi de calificari pentru a ajunge pe tabloul principal. Astfel, el i-a invins pe Ilia Kushev (Bulgaria), Yuri Schukin (Kazahstan) si Giorgio Galimberti (Italia).Apoi, el l-a depasit in primul tur pe francezul Arnaud Clement, fiind invins de David Ferrer in trei seturi in turul al doilea, nicidecum in sferturi.Interesant este insa ca in calificarile acelui turneu ATP de la Bucuresti au mai castigat doi superjucatori, Stan Wawrinka si Richard Gasquet."Imi amintesc ca turneul a fost la Bucuresti, in Romania. M-am calificat si a fost primul turneu ATP pe care l-am jucat in cariera mea. Am castigat impotriva lui Clement in primul tur, am pierdut cu Ferrer in trei seturi, pe zgura. Imi aduc aminte foarte bine, pentru ca a fost primul meu turneu ATP", a afirmat Djokovic, pentru Digi Sport, in urma cu cativa ani."A fost o experienta grozava, Romania e o tara vecina, eram aproape de casa si am avut o sustinere importanta a publicului. A fost un turneu care chiar a fost o rampa de lansare pentru ceea ce avea sa se intample in cariera mea", a mai spus liderul clasamentului ATP, care avea 17 ani cand a jucat la Bucuresti.