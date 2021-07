Djokovici e formidabil! A castigat la Wimbledon si are 20 de Grand Slamuri, la fel ca Nadal si Federer! VIDEO

"I can't hear you" - Djokovic to crowd after saving two breakpoints. πŸ‘€#wimbledon pic.twitter.com/XyGnv2iOTQ - Tennis GIFs 🎾πŸŽ₯ (@tennis_gifs) July 11, 2021

Did you see that? Did you see that?? What a point πŸ"₯

A fost 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 pentru liderul mondial, care a aratat un singur moment de slabiciune, in setul unu.Atunci, el a condus cu 5-2, dar i-a permis italianului sa intoarca rezultatul.Djokovici a aratat apoi din ce material e facut, acelasi atlet fantastic, capabil sa iasa din orice situatie.Nole a jucat chiar si impotriva publicului de pe arena centrala, suporterii italianului fiind in superioritate. Dupa ce a salvat doua mingi de break in setul secund, el le-a strigat spectatorilor: "Nu va aud!".Dupa un alt punct, i-a indemnat pe spectator sa aprecieze un efort fantastic.Pentru Djokovici este al 20-lea titlu de Grand Slam (al saselea la Wimbledon), egalandu-i pe marii lui rivali, Roger Federer si Rafael Nadal , care au tot atatea trofee majore. Insa Nole, in acest ritm, ii va depasi pe acestia.Djokovici are acum in palmares:9 X Australian Open 2 x French Open6 x Wimbledon3 x US OpenLa final, Djokovici a gustat din iarba de pe arena centrala.