Cum vrea Djokovici sa demonstreze ca e cel mai mare jucator de tenis din toate timpurile: incearca ceva unic

Daca se va impune la Wimbledon , Djokovici ii va egala pe Federer si Nadal la titluri de Grand Slam, iar cu un succes si la New York i-ar depasi chiar din acest an.Ambitia lui Djokovici nu este doar sa triumfe la Wimbledon si US Open, dar sa castige si medalia de aur la Jocurile Olimpice.Antrenorul lui, Marian Vajda, a confirmat ca acestea sunt cele 3 mari obective ramase de indeplinit pentru acest an.Daca va reusi sa catige toate cele 4 Grand Slamuri din acest an si aurul la JO, Djokovici:-ar trece in fata lui Federer si Nadal la numarul de Grand Slamuri-ar realiza un Golden Slam (toate cele 4 trofee de Grand Slam plus aurul la JO), lucru pe care l-a realizat doar o fata pana acum, Steffi Graf in 1988.- ar primi titulatura onorifica de "cel mai bun jucator al tuturor timpurilor".