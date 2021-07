Emma Raducanu, sustinuta din tribune de mama ei. Care sunt ultimele vesti despre starea de sanatate a jucatoarei

Tanara de 18 ani a starnit ingrijoare in boxa ei, de unde o urmareau apropiatii, printre care si mama ei, de origine chineza. Tatal roman nu a putut fi "reperat" in boxa.Tot in standul rezervat apropiatilor jucatoarei a stat si Anne Keothavong, fosta jucatoare numarul 1 a Marii Britanii, care conduce echipa de Billie Jean King Cup.Ea a declarat ca Emma va fi bine. "Este OK. Am vazut-o aseara parasind clubul, a fost o situatie dificila pentru ea si pentru cei care au privit-o. Dar va fi bine".Citeste si: De ce au fost organizatorii acuzati dur in cazul Emmei Raducanu Mama Emmei, Renee, in tinuta deschisa