Emma Raducanu a dat un tun financiar la Wimbledon! Joaca azi in optimi

Emma o va intalni pe Alja Tomljanovici, cea care a fost protagonista in scandalul de la meciul cu Ostapenko. Prin calificarea in optimi, Emma Raducanu si-a asigurat cel putin 181.000 de lire sterline, adica de sase ori mai mult decat castigase in intreaga cariera."Ii voi investit tot in tenis, pentru ca este un sport scump. Deplasari, antrenori...", a spus ea.Emma Raducanu a marturisit ca admira doua jucatoare din tenis, o romanca si o chinezoaica, cate o reprezentanta din tarile de origine ale parintilor ei: Simona Halep si Na Li.