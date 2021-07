Senzatia Emma Raducanu e atasata de Romania. Ce-i place tenismenei sa faca in centrul Bucurestiului: "E ceva special"

Intr-un recent interviu pentru presa britanica, simpatica Emma a dezvaluit cat de atasata este de tara noastra."Bunica mea, Mamiya, locuieste inca in centrul Bucurestiului. Merg la ea de cateva ori pe an, este foarte frumos, iar mancarea este incredibila. Si gatitul bunicii mele este, de asemenea, ceva special, imi plac prajiturile facute de ea. Am legaturi puternice cu Bucurestiul", a spus Emma Raducanu.