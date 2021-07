Lovitura financiara reusita de Emma Raducanu la Wimbledon

Britanica, nascuta in Canada din tata romana si mama chinezoaica, s-a calificat in turul al treilea al turneului de Grand Slam, dupa o victorie de rasunet in fata Marketei Vondrousova.Pentru sportiva in varsta de 18 ani, rezultatul vine si cu o lovitura financiara de proportii.Emma si-a asigurat un premiu de 162.000 de dolari, de cinci ori mai mult decat suma pe care o castigase pana acum.Raducanu castigase pana acum in toata cariera ei doar 35.000 de dolari. "Acesti bani ma vor ajuta sa ma pregatesc mai bine", a spus Raducanu, care pana sa se axeze pe tenis a cochetat cu motociclismul.In turul al treilea, Emma Raducanu o va intalni pe Sorana Cirstea