Ce poveste ar fi! Pe ce loc va urca Emma Raducanu daca va castiga turneul de la Wimbledon

In faza urmatoare, Raducanu o va intalni pe sportiva australiana Ajla Tomljanovic, numarul 75 mondial. Astfel, admiratorii Emmei au motive intemeiate sa spere ca tenismena de 18 ani va avansa si mai mult in turneu, poate chiar pana la capat.Un eventual succes la Wimbledon ar insemna o poveste uluitoare pentru Emma Raducanu. Clasata in prezent pe locul 338, tanara de origine romana ar urca pana pe pozitia a 31-a in ierarhia WTA, cu 2164 de puncte, peste romanca Sorana Cirstea , aflata pe locul 37 in clasamentul virtual.