Un fost castigator de Wimbledon a fost exclus de la Grand Slam-ul londonez din cauza COVID - 19

"Biroul de arbitraj a informat ca Frederik Nielsen a fost retras de pe tabloul de dublu masculin, fiind considerat drept un caz contact", au anuntat organizatorii, intr-un comunicat.Danezul in varsta de 37 de ani urma sa joace la dublu cu croatul Franko Skugor. In conformitate cu protocolul de sanatate pus in aplicare de guvernul englez, el trebuie acum sa se izoleze timp de zece zile.Nielsen, locul 82 ATP la dublu, are numai trei trofee de dublu castigate in cariera, dar unul dintre acestea este cel de la Wimbledo n, cucerit in 2012, in echipa cu britanicul Jonathan Marray, De asemeena, el a mai jucat trei finale. Nielsen a ocupat locul 17 mondial la dublu, in 2013, cea mai buna clasare din cariera.