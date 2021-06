Topul in care Simona Halep isi surclaseaza adversarele: Serena nu e nici macar pe aproape

Consecutive Weeks in the Top 10 - Active



367: Simona Halep



230: Karolina Pliskova

194: Elina Svitolina- WTA Insider (@WTA_insider) June 22, 2021

Nu-i va fi usor, tinand cont ca n-a mai jucat niciun meci oficial de la accidentarea suferita la Roma. Simona Halep isi va afla maine adversarele de la Wimbledon.Pana atunci, se poate mandri cu o performanta extraordinara. A ajuns la 367 de de saptamani consecutive in Top 10 WTA . Este la mare distanta de jucatoarele aflate inca in activitate, Pliskova si Svitolina. Simona Halep a intrat in Top 10 WTA in ianuarie 2014 si de-atunci n-a mai plecat de acolo. Iar Pliskova se pregateste chiar sa iasa din acest top.In clasamentul all-time al saptamanilor consecutive petrecute in Top 10 WTA, Simona Halep e pe locul opt, in compania unor jucatoare celebre.Martina Navratilova 1000Chris Evert 746Steffi Graff 625Gabriela Sabatini 508Pam Shriver 458Arantxa Sanchez 429Hana Mandlikova 421Lindsay Davenport 333Conchita Martinez 319