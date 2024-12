"Intrusa" din sferturi: Ocupanta locului 87 WTA, intre primele 8 tenismene de la Wimbledon

Magdalena Rybarikova e surpriza acestei editii a turneului de Grand Slam de la Wimbledon.

Slovaca in varsta de 28 de ani, abia revenita in circuit dupa 7 luni de pauza, cauzata de doua operatii suferite la genunchiul drept, respectiv incheitura mainii stangi, s-a calificat luni in sferturile de finala ale intrecerii britanice.

Rybarikova, care in turul II a eliminat-o pe Karolina Pliskova, a invins-o in optimi pe croata Petra Martic, venita din calificari, cu 6-4, 2-6, 6-3.

Mai departe, in sferturi, slovaca cu 4 turnee WTA cucerita in cariera, ultimul in 2013, o va intalni pe Coco Vandeweghe (locul 25 WTA), care a produs o mare surpriza in "optimi", reusind s-o elimine pe favorita numarul 5, daneza Caroline Wozniacki, in doua seturi, scor 7-6, 6-4.

La aceasta editie, Rybarikova a mai trecut de:

turul I: 6-4, 6-1 cu Monica Niculescu;

turul II 3-6, 7-5, 6-2 cu Karolina Pliskova;

turul III: 6-2, 6-1 cu Lesia Tsurenko

Pentru Rybarikova, prezenta in sferturi la Wimbledon reprezinta cea mai buna performanta la un turneu de Grand Slam.

Sferturile turneului de la Wimbledon vor avea loc marti.

I.G.

