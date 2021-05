Jucatoarea de tenis din Romania care isi cumpara singura echipamentul: "Ma rog sa prind calificarile"

Irina Fetecau (25 de ani) a facut un salt important in ultima luna, dupa ce a avut un parcurs indelungat la mai multe turnee ITF din State.Aflata acum pe acest loc 237, Irina Fetecau spera sa prinda calificarile la Wimbledon Citeste si: Decizie radicala luata de Naomi Osaka inainte de Roland Garros "Acolo, oricine poate sa bata pe oricine si se produc cele mai rapide ascensiuni. Totul e sa ajungi acolo, ma rog sa ajung acolo. Am sarit multe etape, din 310 in 237 si sunt acum in prag de Wimbledon", a spus Irina la Sport Total FM."Daca joci calificari la fiecare Grand Slam ai din start 40.000 de euro, ceea ce e important. Plus ca sumele se pot mari cu fiecare victorie", a mai afirmat Irina Fetecau."N-am un sponsor tehnic in acest moment. Ma doare sa o spun, conteaza ca sunt si din Romania. Daca ajung in calificari la Wimbledon sper sa schimbe situatia"