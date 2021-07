Complimenti a Matteo #Berrettini, domenica tutti col cuore a Wimbledon e Wembley! 🇮🇹🎾⚽️ pic.twitter.com/PmteOQAccn - Roberto Mancini (@robymancio) July 9, 2021

Matteo Berrettini va juca in finala de la Wimbledon contra sarbului Novak Djokovici . Iar nationala de fotbal va evolua impotriva Angliei in finala Campionatului European de fotbal.Antrenorul Squadrei Azzurra, Roberto Mancini , a scris pe Twitter : "Felicitari pentru Matteo, duminica toti italienii vor fi cu inima la Wimbledon si pe Wembley".Interesant este ca si englezii il sustin pe Berrettini. "Poate ca intre zeii sportului s-a facut o intelegere: il sustinem pe Matteo in semifinale si in finala, iar la schimb Anglia bate Italia pe Wembley! E bine asa?", a scris englezul Alix Ramsay pe site-ul oficial al Wimbledon.